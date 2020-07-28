2020-07-28T17:40:38+03:00
Общество

Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова

Идеальным «уездным городом N» оказался Иркустк
Алиса БАУМ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодар попал в рейтинги городов России по индексу Ильфа и Петрова. Аналитики kp.ru задались целью найти идеальный «уездный город N», в котором очень много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий.

«Казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть», говорится в первых строчках романа «12 стульев». Лидером рейтинга стал Иркутск, который входит первую тройку по числу парикмахерских на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор.

А Краснодар оказался лидером в России по количеству развлечений. По числу парикмахерских и барбершопов столица Кубани оказалась на первом месте в стране, по числу ресторанов, пиццерий и кальянных – тоже.

– А теперь представьте: подстригся горячий краснодарский парень, поужинал с девушкой в ресторане, может быть, даже немного подымил. Дальше что? Правильно! Поэтому по числу секс-шопов на душу населения этот южный город тоже гордо лидирует, – сообщает сайт kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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