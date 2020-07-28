В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19

28 Июль 2020 2020-07-28T17:45:20+03:00

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Еще в начале июля недомогание почувствовала 73-летняя жительница курорта. Тесто на наличие COVID 19 дал положительный результат. Пенсионерку положили в местную инфекционную больницу.

- Состояние пациентки ухудшалось и врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако и это не дало результатов. Пожилая женщина скончалась,- сообщает региональный Минздрав.

Кашель и высокая температура заставляли мучиться и 32-летнюю сочинку. Однако к врачам женщина долго не обращалась, полагаясь на самостоятельное лечение. Тем временем, ее состояние ухудшалось. Подтвердилось наличие коронавируса.

В конце концов ее доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Тем не менее, женщина скончалась.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 106 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU