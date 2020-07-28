2020-07-28T18:34:02+03:00
Общество

В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»

Все непарламентские партии сейчас проходят этап сбора подписей для участия в предстоящих сентябрьских выборах
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Новые люди".Фото: пресс-служба "Новые люди".
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На данный момент «Новыми Людьми» собрано более 4000 подписей за партийный список. Также около 3000 подписей - за кандидатов-одномандатников по округам.

Выразить поддержку партии жители Краснодара могут, не выходя из квартиры или же оставив свою подпись у организованных точек сбора. Яркие информационные кубы расставлены по всему городу.

-Я хожу по квартирам вместе с волонтерами, - говорит кандидат в депутаты Краснодарской гордумы Екатерина Терешенкова. - Я думаю, это наиболее честная форма сбора подписей. Я вижу людей, я разговариваю с ними, мы ставим совместные задачи. Многие удивляются, что я лично делаю обходы. Но как иначе? Люди, в свою очередь, видят меня, они могут спросить, чем и как я живу, почему поддерживаю именно «Новых людей».

Кандидаты совместно с активистами партии принимают участие и в пикетах. По мнению прохожих, встретить непосредственных кандидатов в депутаты на месте сбора подписей – неожиданно и приятно. Между жителями и представителями партии сразу завязывается активный диалог.

Фото: пресс-служба "Новые люди".

Фото: пресс-служба "Новые люди".

Яркий куб стоит на улице Селезнева. Не заметить его очень сложно. Тут же и кандидат Михаил Песоцкий. И, что любопытно, возле куба всегда стоят несколько человек — не только волонтеров в ярких футболках. Здесь —краснодарцы, которым интересна новая партия, которые разделяют ее позицию. Некоторые специально приходили, когда узнавали, что на месте можно пообщаться с кандидатом лично.

- Мне нравится, что партия молодая, активная, - говорит житель района Алексей. - Ребята мне все рассказали, дали брошюру почитать. Приду домой жене расскажу, завтра вместе подойдем. Радует, что в партии нет «старых лиц». Мне почему-то хочется верить, что новые люди в политике смогут что-то поменять.

Для того, чтобы партия и кандидаты по округам стали участниками предвыборной гонки, нужно собрать в сумме чуть менее девяти тысяч подписей.

- Люди хотят перемен, - делится итогами очередного дня сбора подписей Михаил Песоцкий. – Они созрели для обновления во многих сферах жизни, в том числе и политической. У каждого из новых людей за спиной есть реализованный социальный капитал, который мы можем честно предъявить.

Напомним, «Новые Люди» представили 600 кандидатов от своей партии для участия в выборах по всей России.

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