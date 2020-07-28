2020-07-28T18:41:54+03:00
Общество

Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья

200 миллионов рублей пойдут и на покупку служебных квартир
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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С 2020 года эта мера господдержки медиков введена в крае для того, чтобы дополнительно стимулировать медперсонал к работе на Кубани.

Проект реализуется по региональной программе «Развитие здравоохранения». На жилищные компенсации врачам в бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

– Заключены договоры о предоставлении субсидии из краевого бюджета с 61 медучреждением на компенсацию расходов по найму жилья для 381 врача и 120 фельдшеров, – рассказали в региональном Минздраве.

Для получения компенсаций аренды квартир медики подают документы, подтверждая при этом свои расходы, которые возмещаются им ежемесячно.

Сейчас в программе принимают участие 27 медицинских учреждений на общую сумму 1,6 млн рублей.

В бюджете региона предусмотрены средства и на приобретение служебного жилья для врачей. В 2020 году на эти цели пойдет 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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