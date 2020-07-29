Температура воды в Черном море 29 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе

29 Июль 2020 2020-07-29T08:42:27+03:00

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"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает следить за тем, какая ожидает туристов температура воды в Черном море. 29 июля по-прежнему теплее она у берегов Сочи, а холоднее - ближе к Крымскому мосту. Теперь подробнее.

У берегов Сочи черноморская вода прогрелась чуть ли не как воздух - в самой олимпийской столице +27,1. В Вардане и того теплее +27,2. А в Лазаревском вообще +27,3.

Также тепло и у берегов Туапсе. Здесь морская вода прогрелась до плюс 27-27,1. В Новомиайловском на полградуса холоднее, +26,5. В Архипо-Осиповке +26,1. С этих мест температура черноморской воды пошла на спад. Так, в Джанхоте она составляет +25,2. В Геленджике +25,1. В Кабардинке и того холоднее +24,9.

Самое холодное место на Черном море - это берега Анапы. На самом курорте +25, в Витязево +24,9, в Благовещенской также +24,9. В Веселовке +24,7.

Азовское побережье знаменито следующими температурами. В Кучугурах вода прогрелась до 24,7 градусов. В Темрюке 25,2. В Ачуево +24,6, в Приморско-Ахтарске +24. В Ейске температура азовских вод составит плюс 24,3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU