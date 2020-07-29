В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени

29 Июль 2020 2020-07-29T09:22:37+03:00

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Международный день дружбы в «Орлёнке» объединит почти 2500 детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея, Мурманской и Архангельской областей, Чукотского автономного округа, а также подписчиков всех социальных сетей «Орлёнка».

«Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в мире, безусловно, важно продолжать поддерживать межкультурный диалог между юными представителями разных государств. Обычно в это время в «Орлёнке» проходит международная смена, в рамках которой ребята со всего мира взаимодействуют друг с другом и формируют надёжные мосты, соединяющие наши страны. Сейчас, к сожалению, мы не можем пригласить зарубежных гостей на территорию Всероссийского детского центра, однако уверены, что те дружеские связи, которые установились в ходе смен предыдущих лет, помогут сохранить и приумножить желание орлят получать знания о культурном, этническом, языковом многообразии», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

30 июля в «Орлёнке» состоится торжественное открытие Верстовых столбов. Всего их будет три: два c названиями 45 российских населённых пунктов, из которых приехали орлята на восьмую смену. На третьем столбе установят указатели на 16 зарубежных городов: Прага (Чехия), Амман (Иордания), Хургада (Египет), Салоники (Греция), Тир (Ливан), Бейрут (Ливан), Париж (Франция), Милан (Италия), Кехра (Эстония), Куала-Лумпур (Малайзия), Петропавловск (Казахстан), Марсакала (Мальта), пос. Любешчица (Хорватия), Пул (Великобритания), Ташкент (Узбекистан), Карлсруэ (Германия). Из-за пандемии коронавируса ребята из них не смогли принять участие в этой орлятской смене.

Важной частью празднования Международного дня дружбы станет закладка капсулы времени. Орлята, приезжающие в Центр не первый год, оставят послания с пожеланием мира на всей планете и установления дружеских связей между подростками разных стран. 30 июля 2021 года капсула будет передана участникам международной смены «Мосты дружбы»‎.

Кроме этого, в течение дня мальчишек и девчонок ждут образовательные занятия, где они узнают о культурных особенностях разных стран и народов, познакомятся с азами профессиональной английской лексики моряков, а также присоединятся к интернациональному клубу друзей по переписке «Орлёнка».

Всероссийский детский центр отметит Международный день друзей и в онлайн-формате. Подписчики соцсетей смогут присоединиться к фотофлешмобу «Мосты дружбы». Ребята из разных стран мира отправят свои фотографии с надписями на национальных языках, а из полученных снимков будет создан коллаж, демонстрирующий культурную палитру участников международных смен.

Также орлята запустят онлайн-челлендж #ЛадошкаДружбы и примут участие в акции «Привет дружбы из “Орленка”», а команда вожатых в прямом эфире сыграет в орлятский квиз «Дружба без границ», в ходе которого ответит на вопросы друзей Центра из разных стран мира.

Завершится праздник вечером песен о дружбе.

Следить за ходом праздничных мероприятий можно на официальном сайте и в социальных сетях Центра.