2020-07-29T09:22:37+03:00
Общество

В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени

Детский центр отметит праздник
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: ВДЦФото: ВДЦ
Изменить размер текста:

Международный день дружбы в «Орлёнке» объединит почти 2500 детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея, Мурманской и Архангельской областей, Чукотского автономного округа, а также подписчиков всех социальных сетей «Орлёнка».

«Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в мире, безусловно, важно продолжать поддерживать межкультурный диалог между юными представителями разных государств. Обычно в это время в «Орлёнке» проходит международная смена, в рамках которой ребята со всего мира взаимодействуют друг с другом и формируют надёжные мосты, соединяющие наши страны. Сейчас, к сожалению, мы не можем пригласить зарубежных гостей на территорию Всероссийского детского центра, однако уверены, что те дружеские связи, которые установились в ходе смен предыдущих лет, помогут сохранить и приумножить желание орлят получать знания о культурном, этническом, языковом многообразии», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

30 июля в «Орлёнке» состоится торжественное открытие Верстовых столбов. Всего их будет три: два c названиями 45 российских населённых пунктов, из которых приехали орлята на восьмую смену. На третьем столбе установят указатели на 16 зарубежных городов: Прага (Чехия), Амман (Иордания), Хургада (Египет), Салоники (Греция), Тир (Ливан), Бейрут (Ливан), Париж (Франция), Милан (Италия), Кехра (Эстония), Куала-Лумпур (Малайзия), Петропавловск (Казахстан), Марсакала (Мальта), пос. Любешчица (Хорватия), Пул (Великобритания), Ташкент (Узбекистан), Карлсруэ (Германия). Из-за пандемии коронавируса ребята из них не смогли принять участие в этой орлятской смене.

Важной частью празднования Международного дня дружбы станет закладка капсулы времени. Орлята, приезжающие в Центр не первый год, оставят послания с пожеланием мира на всей планете и установления дружеских связей между подростками разных стран. 30 июля 2021 года капсула будет передана участникам международной смены «Мосты дружбы»‎.

Кроме этого, в течение дня мальчишек и девчонок ждут образовательные занятия, где они узнают о культурных особенностях разных стран и народов, познакомятся с азами профессиональной английской лексики моряков, а также присоединятся к интернациональному клубу друзей по переписке «Орлёнка».

Всероссийский детский центр отметит Международный день друзей и в онлайн-формате. Подписчики соцсетей смогут присоединиться к фотофлешмобу «Мосты дружбы». Ребята из разных стран мира отправят свои фотографии с надписями на национальных языках, а из полученных снимков будет создан коллаж, демонстрирующий культурную палитру участников международных смен.

Также орлята запустят онлайн-челлендж #ЛадошкаДружбы и примут участие в акции «Привет дружбы из “Орленка”», а команда вожатых в прямом эфире сыграет в орлятский квиз «Дружба без границ», в ходе которого ответит на вопросы друзей Центра из разных стран мира.

Завершится праздник вечером песен о дружбе.

Следить за ходом праздничных мероприятий можно на официальном сайте и в социальных сетях Центра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Требуют чистоты, а сами дерьмо по ночам в ливневки сливают»: глава Джубги рассказал, за что жители подарили ему метлу
У Крымского моста перевернулся микроавтобус с пассажирами
Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 29 июля 2020 увеличилось на 97
Родители новороссийских школьников жалуются, что с них собирают деньги на обеззараживающие лампы
Низины Апшеронского района продолжают оставаться подтопленными
В Анапе поймали мужчину с 600 экземплярами камбалы
Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу
В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени
Температура воды в Черном море 29 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе
В Апшеронском районе после дождей подтоплены 100 домов
Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья
В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»
В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19
Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова
Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии
В Сочи фотограф мучил мартышку на улице
С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
Крым и Сочи впервые свяжут поезда
Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа
Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта