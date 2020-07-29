2020-07-29T11:54:08+03:00
Происшествия

У Крымского моста перевернулся микроавтобус с пассажирами

По факту ДТП проводится проверка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса РоссииФото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России
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Авария произошла ранним утром на участке дороги «КерчьНовороссийск» около станижцы Тамань. Там перевернулся микроавтобус, в котором ехали пассажиры.

По предварительной информации, водитель за рулем Мерседес-Спринтер не справился с управлением. Он наехал на барьерное ограждение и мачту освещения, после чего машина опрокинулась.

- Группа быстрого реагирования ведомственной охраны ведомства оказала доврачебную помощь пострадавшим, вызвала скорую и эвакуатор, выставила знаки аварийной остановки, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

В результате аварии сам шофер отделался испугом, а вот двум пассажирам потребовалась помощь медиков - их доставили в районную больницу Темрюка.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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