2020-07-29T12:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее и на Кубани закрыли мечети

А еще отменили коллективные молитвы на Курбан-байрам
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы главы Республики АдыгеяФото: пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Празднование Курбан-байрама перенесли на 31 июля. Отмечать его будут в течение трех дней. Однако из-за коронавируса ряд мечетей будут закрыты для посетителей и коллективные молитвы отменены. Такое решение принял Муфтият Адыгеи и Кубани в связи с коронавирусом.

- Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края призывает всех верующих мусульман провести Курбан-Байрам в кругу семьи, – сообщается на сайте духовного управления мусульман региона.

Напомним, сейчас в больницах республики находятся 589 человек, за минувшие сутки 37 новых случаев заражения. Кроме того, опасный уровень заболеваемости зафиксирован в Адыгейске и ауле Кошехабль. Из-за роста количества инфицированных здесь с 28 июля временно закрыли мечети. О том, когда жители республики вновь смогут их посещать, пока под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
В Краснодаре с 1 по 4 августа временно отключат фонтаны
В Анапе перевернулся прогулочный катер с 10 туристами
День ВДВ 2020 в Краснодаре: отметим праздник, но без фонтанов
Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы
Мошенница в Интернете облапошила жительницу Краснодара на 140 тысяч
Адлерский райсуд в Сочи закрыт на карантин из-за коронавируса
Житель Кубани предстал перед судом за оскорбление сотрудника ГИБДД
Опрос: 70% жителей Кубани сталкиваются с обманом при приеме на работу
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек
ВТБ на Кубани выдал более 900 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Росгвардейцы в Краснодаре задержали пьяного мужчину с ножом
Сочинцам помогут «упаковать» идеи для участия в федеральном конкурсе
В предгорных районах Адыгеи и Краснодарского края начался ремонт ЛЭП
В Краснодаре пьяная  41-летняя женщина зарезала  30-летнего собутыльника
На Кубани двое мужчин угнали машину и заснули в салоне
В Адыгее и на Кубани закрыли мечети
«Требуют чистоты, а сами дерьмо по ночам в ливневки сливают»: глава Джубги рассказал, за что жители подарили ему метлу
У Крымского моста перевернулся микроавтобус с пассажирами
Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 29 июля 2020 увеличилось на 97
Родители новороссийских школьников жалуются, что с них собирают деньги на обеззараживающие лампы
Низины Апшеронского района продолжают оставаться подтопленными
В Анапе поймали мужчину с 600 экземплярами камбалы
Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу
В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени
Температура воды в Черном море 29 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе