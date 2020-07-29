В Адыгее и на Кубани закрыли мечети

29 Июль 2020 2020-07-29T12:20:54+03:00

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Празднование Курбан-байрама перенесли на 31 июля. Отмечать его будут в течение трех дней. Однако из-за коронавируса ряд мечетей будут закрыты для посетителей и коллективные молитвы отменены. Такое решение принял Муфтият Адыгеи и Кубани в связи с коронавирусом.

- Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края призывает всех верующих мусульман провести Курбан-Байрам в кругу семьи, – сообщается на сайте духовного управления мусульман региона.

Напомним, сейчас в больницах республики находятся 589 человек, за минувшие сутки 37 новых случаев заражения. Кроме того, опасный уровень заболеваемости зафиксирован в Адыгейске и ауле Кошехабль. Из-за роста количества инфицированных здесь с 28 июля временно закрыли мечети. О том, когда жители республики вновь смогут их посещать, пока под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU