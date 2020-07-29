На Кубани двое мужчин угнали машину и заснули в салоне

29 Июль 2020 2020-07-29T12:37:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию в Кавказском районе края с заявлением о пропаже машины обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что оставил автомобиль во дворе у дома, но потом не обнаружил его на парковке.

Прибывшие на место оперативники опросили местных жителей, составив с их слов ориентировку на розыск автомобиля, и направили ее всем дежурным нарядам полиции

В ходе розыска пропавшая машина обнаружена неподалеку .

При этом в салоне автомобиля патрульные нашли двоих местных жителей в возрасте 20 и 35 лет, спавших богатырским сном. В причинах глубокого сна угонщиков не давал сомневаться сильный запах спиртного. Мужчин разбудили, задержали и доставили в отдел полиции.

Молодые люди рассказали, что угнать машину было несложно-хозяин оставил дверь незапертой, а ключи в — в замке зажигания. Довершить начатое им помешал алкоголь, сыгравший с угонщиками злую шутку.

Машину полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

- Сейчас следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU