2020-07-29T12:37:11+03:00
Общество

На Кубани двое мужчин угнали машину и заснули в салоне

Злую шутку с угонщиками сыграл алкоголь
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
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В полицию в Кавказском районе края с заявлением о пропаже машины обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что оставил автомобиль во дворе у дома, но потом не обнаружил его на парковке.

Прибывшие на место оперативники опросили местных жителей, составив с их слов ориентировку на розыск автомобиля, и направили ее всем дежурным нарядам полиции

В ходе розыска пропавшая машина обнаружена неподалеку .

При этом в салоне автомобиля патрульные нашли двоих местных жителей в возрасте 20 и 35 лет, спавших богатырским сном. В причинах глубокого сна угонщиков не давал сомневаться сильный запах спиртного. Мужчин разбудили, задержали и доставили в отдел полиции.

Молодые люди рассказали, что угнать машину было несложно-хозяин оставил дверь незапертой, а ключи в — в замке зажигания. Довершить начатое им помешал алкоголь, сыгравший с угонщиками злую шутку.

Машину полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

- Сейчас следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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