В Краснодаре пьяная  41-летняя женщина зарезала  30-летнего собутыльника

29 Июль 2020 2020-07-29T12:54:12+03:00

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Вечером 14 июля 2020 года мужчина и женщина выпивали в одной из квартир в доме на улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре.

В количестве выпитого сожители не особенно себя ограничивали. Возникла ссора, во время которой 41-летняя женщина схватила нож и нанесла им собутыльнику не менее трех ударов в живот.

Проснувшись утром, женщина обнаружила своего друга без признаков жизни, о чем сообщила соседям, которые вызвали на место бригаду скорой и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины от колото-резаного ранения.

- Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 41-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в убийстве 30-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ). - сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемая помещена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU