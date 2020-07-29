2020-07-29T12:56:17+03:00
Общество

В предгорных районах Адыгеи и Краснодарского края начался ремонт ЛЭП

Работы проводят энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань»
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к капитальному ремонту энергообъектов отдаленных поселков в предгорных районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

В настоящее время работы ведутся на 16-и километровом участке воздушной лимнии электропередачи «Ширванская – Черниговская». Она снабжает электроэнергией порядка восьми тысяч человек из отдаленных поселков Апшеронского района Краснодарскуого края.

Важность капитального ремонта ЛЭП невозможно переоценить, поскольку электроснабжение является единственной коммунальной услугой, доступной жителям горных территорий.

Стоит отметить, что потребителями электроэнергии также являются и важные социальные обхекты Воздушная линия электропередачи снабжает электроэнергией жителей и социальные объекты поселков Мезмай, Новые Поляны, Десятый километр, Старый и Новый Режет, Верхние, Средние и Нижние Тубы, а также станиц и хуторов предгорья. Все эти населенные пункты динамично развиваются, некоторые из них являются центром притяжения туристов, а значит, возрастает и потребление электроэнергии. Все это приводит к усилению нагрузки на энергообъекты.

В ходе реконструкции ЛЭП энергетики планируют значительно повысить надежность воздушной линии. Для этого они заменяют старый провод на новый с большим сечением, рассчитанный на работу в сложных условиях в период осенних и зимних пиковых нагрузок.

НАпомнимс, в прошлом году энергетики Адыгейского филиала заменили 680 изоляторов и 6 км провода на другом участке воздушной линии электропередачи «Ширванская – Черниговская».

- Учитывая значение энергоснабжения для жителей отдаленных поселков, где из-за отсутствия газа и централизованных систем теплоснабжения электричество остается основным источником жизнеобеспечения, разработан и согласован с районной администрацией гибкий график проведения работ, который предусматривает проведение ремонта в ранние утренние часы и дообеденное время. Также планируется установка резервных источников снабжения электроэнергией как для жителей, так и для социально-значимых объектов населенных пунктов, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Отметим, в рамках ремонтной программы компании энергетики уже отремонтировали крупные подстанции и распределительное оборудование в предгорных поселках Кубани.

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