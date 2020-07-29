2020-07-29T13:35:47+03:00
Общество

Сочинцам помогут «упаковать» идеи для участия в федеральном конкурсе

Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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«Сильные идеи для нового времени» - форум, который пройдет в Сочи 20-21 сентября станет главной деловой площадкой России в 2020 году. Стать участником этого масштабного события может каждый россиянин, который готов предложить идею по одному из семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. Подать заявку на участие в конкурсе идей можно на сайте www.idea.asi.ru.

- Мы фокусируем внимание на идеях, которые могут и должны развивать страну: российские технологии, урбанистика, образование, цифровая сфера, предпринимательство, инвестиционный климат. Форум станет акселератором для лидерских проектов, - сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Для участия в Форуме будет отобрано всего сто идей. Каждая из ста отобранных идей будет доработана до проекта, направленного на перезагрузку экономики, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста, а проект, в свою очередь, получит ресурс для практической реализации.

- Форум должен стать площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране, – отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Форум пройдет в два этапа. В рамках онлайн-этапа с июля по сентябрь 2020 года на специально созданной крауд-платформе idea.asi.ru осуществляется сбор, обсуждение и доработка идей и практик. Офлайн-мероприятия Форума будут проходить 20–21 сентября на территории Парка науки и искусства «Сириус» в городе Сочи, где состоится презентация результатов работы в гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия с использованием дистанционных технологий. Доработанные проекты и готовые к тиражированию практики будут включены в сетевой акселератор АСИ для дальнейшего продвижения.

Бизнес-Инкубатор Сочинского Государственного Университета поможет сочинцам подготовить заявку для участия в Форуме. В университете запускается акселерационная программа по «упаковке» перспективных проектов, в рамках которой авторы смогут получить консультации экспертов и бизнес-тренеров. Подать заявку на участие в программе можно до 6 августа на сайте www.sochi-startup.ru. Участие в акселерационной программе бесплатное.

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