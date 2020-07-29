Росгвардейцы в Краснодаре задержали пьяного мужчину с ножом

29 Июль 2020 2020-07-29T14:23:50+03:00

Перед этим он ранил молодого человека

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В Краснодаре на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал от бригады медиков «Скорой», прибывшей на улицу Ангарскую.

Здесь в доме произошла ссора между двумя мужчинами.

Пьяный 41-летний жилец арендованной квартиры ударил ножом в предплечье своего 26-летнего оппонента. Нападавший вел себя агрессивно и не давал врачам оказать помощь раненому.

- Сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия злоумышленника и передали его для дальнейшего разбирательства полиции. Потерпевший был доставлен в больницу.

В Краснодаре кареты скорой медицинской помощи оборудованы планшетами, которые подключены к охранной системе мониторинга подвижных объектов. В случае угрозы сотрудник «скорой» может нажать на тревожную кнопку, и на место в быстро прибудет наряд вневедомственной охраны,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU