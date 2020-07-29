Опрос: 70% жителей Кубани сталкиваются с обманом при приеме на работу

29 Июль 2020 2020-07-29T14:44:54+03:00

Почти половина соискателей в крае из-за этого отказываются от новых мест

Изменить размер текста: A A

В ходе опроса сервиса трудоустройства hh.ru среди соискателей работы на Кубани, выяснилось, что с обманом уже на начальной стадии со стороны работодателей сталкивались 70% жителей региона.

«Лидерство» в этом смысле - у профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» , «Административный персонал» , «Транспорт/Логистика» , «Продажи» (73%) и «Маркетинг/Реклама/PR» .

- Чаще всего обман со стороны работодателей касался размера зарплаты: реальная зарплата оказывалась меньше заявленной в 61% случаев. Еще 57% соискателей указали, что сталкивались с несоответствием описанных и реальных обязанностей, - отмечает представитель пресс-службы сервиса Алёна Манохина.

После обмана со стороны работодателя, 45% кубанцев отказывались от предложения о работе, еще 23% продолжали работать, подыскивая другое место трудоустройства, следует из материалов опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU