2020-07-29T15:04:31+03:00
Общество

Житель Кубани предстал перед судом за оскорбление сотрудника ГИБДД

Житель Крымска оскорбил инспектора МРЭО
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ОГИБДД по краюФото ОГИБДД по краю
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31 января 2020 года житель Крымска пришел в местный МРЭО ГИБДД для регистрации автомобиля. После проверки документов инспектор разъяснил посетителю допущенные в них ошибки и посоветовал их исправить.

Мужчину возмутило, что его документы не были приняты, после чего он публично начал выкрикивать нецензурную брань в адрес сотрудника.

В суде подсудимый вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ , признал частично и в содеянном раскаялся.

- За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей жителя Крымского района суд приговорил к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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