Житель Кубани предстал перед судом за оскорбление сотрудника ГИБДД
31 января 2020 года житель Крымска пришел в местный МРЭО ГИБДД для регистрации автомобиля. После проверки документов инспектор разъяснил посетителю допущенные в них ошибки и посоветовал их исправить.
Мужчину возмутило, что его документы не были приняты, после чего он публично начал выкрикивать нецензурную брань в адрес сотрудника.
В суде подсудимый вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ , признал частично и в содеянном раскаялся.
- За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей жителя Крымского района суд приговорил к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU