Адлерский райсуд в Сочи закрыт на карантин из-за коронавируса
Адлерский райсуд в Сочи временно закрыт на карантин. Диагноз COVID 19 ранее подтвердился у помощника одного из судей.
Карантин будет проходить на основании предписания главного государственного санитарного врача, в период с 29 июля по 12 августа 2020 года.
В этот период обязанности судей Адлерского райсуда до 5 августа возложено на их коллег в Хостинской районной инстанции, а с 6 августа- на судей Центрального районного суда. Там же в указанные сроки пройдет и рассмотрение дел.
Личный прием посетителей в Адлерском райсуде отменен.
- Рассматриваются дела и материалы безотлагательного характера. О времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно, - говорится в сообщении судебной инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU