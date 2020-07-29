Адлерский райсуд в Сочи закрыт на карантин из-за коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T15:23:25+03:00

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Адлерский райсуд в Сочи временно закрыт на карантин. Диагноз COVID 19 ранее подтвердился у помощника одного из судей.

Карантин будет проходить на основании предписания главного государственного санитарного врача, в период с 29 июля по 12 августа 2020 года.

В этот период обязанности судей Адлерского райсуда до 5 августа возложено на их коллег в Хостинской районной инстанции, а с 6 августа- на судей Центрального районного суда. Там же в указанные сроки пройдет и рассмотрение дел.

Личный прием посетителей в Адлерском райсуде отменен.

- Рассматриваются дела и материалы безотлагательного характера. О времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно, - говорится в сообщении судебной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU