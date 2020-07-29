Мошенница в Интернете облапошила жительницу Краснодара на 140 тысяч

29 Июль 2020 2020-07-29T15:38:05+03:00

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В дежурную часть отдела полиции в Прикубанском округе Краснодара с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что через соцсеть она заказала дорогую брендовую сумку, и договорилась с продавщицей о ее доставке из Московской области в Краснодар .

После этого покупательница перевела на карту совершенно незнакомому человеку 140 тысяч рублей. Продавщица ожидаемо пропала вместе с деньгами ,и на связь больше не выходила.

Сотрудники угрозыска установили, что к мошенничеству причастна 45-летняя жительница подмосковных Мытищ. Ранее судимую за аналогичные «фокусы с исчезновением» женщину краснодарские оперативники задержали в Подмосковье.

В отделе полиции она призналась, что страница в Интернете по продаже брендовой одежды и правда принадлежит ей, но доставить сумку покупательнице она не смогла якобы из-за обмана поставщиков.

- Сейчас в отношении подозреваемой следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет,- сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU