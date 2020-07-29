2020-07-29T16:13:22+03:00
Общество

Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы

От дачи показаний в суде он отказался
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото прокуратуры ККФото прокуратуры КК
Изменить размер текста:

12 апреля 2020 года 23-летний житель Абинского района, ранее уже лишавшийся прав за пьяную езду, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21703 LADA PRIORA».

На участке трассы «Краснодар-Верхнебаканский» в станице Холмской Абинского района водитель, значительно превысив скорость, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «МАН».

В результате страшного ДТП двое пассажиров 2002 и 2003 года рождения находившихся в салоне ВАЗ, погибли, а третий пассажир 2004 года рождения получил тяжелые травмы.

Теперь водитель предстал перед Абинским районным судом.

В суде подсудимый полностью признал вину, но отказался от дачи показаний.

Суд признал подсудимого виновным в преступлении

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба краевого суда.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
В Краснодаре с 1 по 4 августа временно отключат фонтаны
В Анапе перевернулся прогулочный катер с 10 туристами
День ВДВ 2020 в Краснодаре: отметим праздник, но без фонтанов
Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы
Мошенница в Интернете облапошила жительницу Краснодара на 140 тысяч
Адлерский райсуд в Сочи закрыт на карантин из-за коронавируса
Житель Кубани предстал перед судом за оскорбление сотрудника ГИБДД
Опрос: 70% жителей Кубани сталкиваются с обманом при приеме на работу
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек
ВТБ на Кубани выдал более 900 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Росгвардейцы в Краснодаре задержали пьяного мужчину с ножом
Сочинцам помогут «упаковать» идеи для участия в федеральном конкурсе
В предгорных районах Адыгеи и Краснодарского края начался ремонт ЛЭП
В Краснодаре пьяная  41-летняя женщина зарезала  30-летнего собутыльника
На Кубани двое мужчин угнали машину и заснули в салоне
В Адыгее и на Кубани закрыли мечети
«Требуют чистоты, а сами дерьмо по ночам в ливневки сливают»: глава Джубги рассказал, за что жители подарили ему метлу
У Крымского моста перевернулся микроавтобус с пассажирами
Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 29 июля 2020 увеличилось на 97
Родители новороссийских школьников жалуются, что с них собирают деньги на обеззараживающие лампы
Низины Апшеронского района продолжают оставаться подтопленными
В Анапе поймали мужчину с 600 экземплярами камбалы
Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу
В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени
Температура воды в Черном море 29 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе