Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы

29 Июль 2020 2020-07-29T16:13:22+03:00

От дачи показаний в суде он отказался

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12 апреля 2020 года 23-летний житель Абинского района, ранее уже лишавшийся прав за пьяную езду, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21703 LADA PRIORA».

На участке трассы «Краснодар-Верхнебаканский» в станице Холмской Абинского района водитель, значительно превысив скорость, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «МАН».

В результате страшного ДТП двое пассажиров 2002 и 2003 года рождения находившихся в салоне ВАЗ, погибли, а третий пассажир 2004 года рождения получил тяжелые травмы.

Теперь водитель предстал перед Абинским районным судом.

В суде подсудимый полностью признал вину, но отказался от дачи показаний.

Суд признал подсудимого виновным в преступлении

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба краевого суда.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU