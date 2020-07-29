Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы
12 апреля 2020 года 23-летний житель Абинского района, ранее уже лишавшийся прав за пьяную езду, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21703 LADA PRIORA».
На участке трассы «Краснодар-Верхнебаканский» в станице Холмской Абинского района водитель, значительно превысив скорость, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «МАН».
В результате страшного ДТП двое пассажиров 2002 и 2003 года рождения находившихся в салоне ВАЗ, погибли, а третий пассажир 2004 года рождения получил тяжелые травмы.
Теперь водитель предстал перед Абинским районным судом.
В суде подсудимый полностью признал вину, но отказался от дачи показаний.
Суд признал подсудимого виновным в преступлении
Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба краевого суда.
Подсудимый взят под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU