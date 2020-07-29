В Анапе перевернулся прогулочный катер с 10 туристами

29 Июль 2020 2020-07-29T16:08:34+03:00

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На одном из причалов Анапы на маломерный катер «Касатка-1», занимающийся прогулками по морю с туристами, загрузились 10 человек, в том числе четверо маленьких детей.

Отдыхающие хотели насладиться великолепными видами побережья курорта. Однако, все пошло не по плану.

Примерно в полукилометре от берега рулевой катера решил показать туристам класс езды и выполнил на маленьком судне резкий вираж.

При этом он не учел силу и направление волн. В результате неудачного маневра катер перевернулся. Все пассажиры посыпались за борт. Лишь по счастливой случайности все обошлось без пострадавших.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности),- сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU