2020-07-29T17:48:11+03:00
Общество

Не менее половины жителей Кубани планируется привить от гриппа в 2020 году

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе общероссийского онлайн-совещания
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Губернатор Кубани отметил, что регион интенсивно готовится к работе системы здравоохранения предстоящей осенью и зимой.

В текущем году планируется привить от гриппа не менее трех миллионов кубанцев, что составляет около половины жителей края. Вакцинацию будут проводить не только в стационарах, но и в передвижных медпунктах.

- Они будут работать в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире. Уже в августе начнется масштабная информационная кампания о профилактике гриппа и ОРВИ с привлечением предприятий и организаций, – рассказал губернатор.

Около 100 тысяч жителей региона будут привиты и от пневмококковой инфекции. Как сказал Кондратьев, вакциной край обеспечен. Особое внимание при это будет уделяться так называемым «группам риска» - детям, призывникам, людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам.

В полной готовности в Краснодарском крае находятся и коронавирусные госпитали- в 21 стационаре региона для этого развернуто более 3600 коек.

Почти 40 % из этого фонда сейчас свободно, но в случае необходимости объем коечного фонда в крае может быть быстро увеличен до более чем 4200 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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