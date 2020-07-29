2020-07-29T18:06:05+03:00
Общество

Экспорт мясо-молочной продукции на Кубани в 2020 году вырос вдвое

Плановые показатели превышены уже на 15%
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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На сумму более 24 миллионов долларов с начала этого года экспортировали в зарубежные страны сельхозпредприятия края мясной и молочной продукции.

Кубанская продукция пользуется заслуженным спросом за границей благодаря своему неизменно высокому качеству и разумной цене.

Таким образом, по сравнению с 2019 годом экспорт вырос более чем вдвое.

– Мясная и молочная продукция включена в перечень экспортно-ориентированной. В текущем году уже экспортировано различных продуктов этой группы на сумму 24,2 млн долларов, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года и на 15% выше установленного планового годового показателя, – отметил вице-губернатор. Андрей Коробка.

Экспортом мясо-молочной продукции занимаются 6 предприятий края. Наибольшим спросом у потребителей пользуются молочные консервы и мороженое.

Всего же в 2020 году Краснодарский край запланировал экспортировать сельхозпродукции на общую сумму свыше 2,5 млрд долларов. Около 48%. от запланированного объема уже поставлено зарубежным партнерам в 130 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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