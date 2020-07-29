В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020

29 Июль 2020 2020-07-29T18:31:52+03:00

В конкурсе победил фильм о демографической проблеме в России

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Питчингом называется устная или визуальная презентация кинопроектов с целью привлечения инвесторов для их финансирования.

Такая презентация прошла в Геленджике при содействии регионального департамента инвестиций и развития МСП.

В итоге победил в конкурсе среди 86 других работ начинающих авторов, собранных со всего Юга России, фильм «Арбузная косточка», созданный Еленой Кабановой из Анапы, выступившей в роли сценариста и режиссера.

Документальный анимационный проект посвящен современным проблемам демографии в стране.

Лента получила грант в размере полумиллиона рублей, а также техническую поддержку от Черноморской киностудии.

– Задача Черноморского питчинга дебютантов – стимулирование развития российского кинематографа, открытие новых имен в кинематографическом мире, презентация новых проектов и поиск свежих идей для развития отрасли в регионах Южного федерального округа и в том числе Краснодарском крае, – рассказали в краевом департаменте инвестиций и развития МСП.

ИСТОЧНИК KP.RU