В Краснодарском крае 5-летнюю девочку унесло в Азовское море на надувном матрасе

Фото ГУ МЧС по краю

29 июля в районе Ясенской Косы в Приморско-Ахтарском районе края в Азовское море волнами унесло 5-летнюю девочку на надувном матрасе. Отец малышки бросился спасать ее, но ребенка унесло уже очень далеко от берега.

По вызову на место прибыли спасатели МЧС и Кубань-СПАСа . В операции приняли участие 10 человек и 5 единиц техники.

- По прибытии, специалисты незамедлительно приступили к спасению ребенка, спустив плавсредства на воду. В результате около 17.00. девочку нашли спасатели Кубань-СПАС на надувном матрасе на расстоянии 3 км от берега. Ребенок все это время спал на матрасе. Медицинская помощь девочке не потребовалась. До этого спасатели также подняли на борт плавсредства отца ребенка, который пытался вплавь догнать матрас с дочкой,-сообщает ГУ МЧС по краю.