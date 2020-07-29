Судье, заявившей, что она «супер-телочка», не вернут мантию

29 Июль 2020 2020-07-29T21:25:26+03:00

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15 мая Квалификационная коллегия судей Краснодарского края разжаловала мировую судью из Новокубанска Елену Переверзеву. Однако служительница Фемиды обжаловала это решение в Верховный суд РФ. Сегодня, 29 июля, стало известно, что ее обращение инстанция оставила без удовлетворения, согласивших с коллегами из Краснодара.

Напомним, причиной увольнения судью Переверзевой стало скандальное видео, на котором женщина поднимает тост за свои половые органы. Хвалебную оду себе она сдабривает отборной матерщиной. Тогда в светловолосой героине ролика жители Новокубанска Елену Переверзеву, а судебная коллегия начала проверку по данному факту.

Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.

Сама служительница Фемиды свой тост никак не прокомментировала.

Елену Переверзеву отправили в отставку, досрочно прекратив полномочия судьи. Никаких льгот от государства она теперь также не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU