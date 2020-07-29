2020-07-29T21:25:26+03:00
Общество

Судье, заявившей, что она «супер-телочка», не вернут мантию

Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу Елены Переверзевой из Новокубанска [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Кадр скандального видео, ставший причиной увольнения судьи ПереверзевойКадр скандального видео, ставший причиной увольнения судьи Переверзевой
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15 мая Квалификационная коллегия судей Краснодарского края разжаловала мировую судью из Новокубанска Елену Переверзеву. Однако служительница Фемиды обжаловала это решение в Верховный суд РФ. Сегодня, 29 июля, стало известно, что ее обращение инстанция оставила без удовлетворения, согласивших с коллегами из Краснодара.

Напомним, причиной увольнения судью Переверзевой стало скандальное видео, на котором женщина поднимает тост за свои половые органы. Хвалебную оду себе она сдабривает отборной матерщиной. Тогда в светловолосой героине ролика жители Новокубанска Елену Переверзеву, а судебная коллегия начала проверку по данному факту.

Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.

Сама служительница Фемиды свой тост никак не прокомментировала.

Елену Переверзеву отправили в отставку, досрочно прекратив полномочия судьи. Никаких льгот от государства она теперь также не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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