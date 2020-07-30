В Анапе казаки и полицейские прошли рейдом по нелегалам из Африки

30 Июль 2020 2020-07-30T09:28:34+03:00

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Полицейские и казаки Анапы прошли рейдом по селу Витязево, чтобы пресечь незаконную трудовую деятельность мигрантов из дальнего зарубежья. По итогам проверок были задержаны девять выходцев из стран Африки. Они плели косички отдыхающим на пляже.

- На момент проверки документы у них отсутствовали. В случае установления сотрудниками полиции фактов незаконного нахождения иностранных граждан на территории муниципалитета, а также осуществления ими нелегальной трудовой деятельности, они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, - сообщают в администрации Анапы.

Городские власти анонсируют продолжение проверок соблюдения миграционного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU