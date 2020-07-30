Температура воды в Черном море 30 июля 2020: теплее всего у берегов Туапсе

30 Июль 2020 2020-07-30T10:05:12+03:00

Рассказываем о том, какая будет температура воды в Черном море 30 июля. Фото: Виталий КАРНАУХ

Рассказываем о том, какая будет температура воды в Черном море 30 июля

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"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает следить за тем, какая ожидает температура воды в Черном море отдыхающих туристов. Стоит отметить, что сейчас вода прогрелась до максимума - такие температуры продержатся до конца лета. Это означает, что еще сильнее прогреться вода не сможет.

Итак, рассказываем подробнее. Одна из самых теплых черноморских вод ожидает купающихся у берегов Сочи. Так, у самой олимпийской столицы страны температура прогрелась до +26,6 градусов. В Адлере +26,7. В Дагомысе и Вардане также плюс 26,6.

Следом идет побережье Туапсе. Здесь Черное море достигло своего температурного пика. Так, в Шепси столбик морского термометра достиг отметки в +27,2. В самом Туапсе плюс 27,1. Дальше по побережью температура едва ли сменяется: в Небуге +27, в Новомихайловском +27,1. В Архипо-Осиповке +27,2.

Далее температура морской воды идет на спад. В Джанхоте +26,6. В Геленджике еще прохладнее: +26,3. В Новороссийске +25,9. В Сукко температура +25,7. Самое холодное место на Черном море - Анапа, здесь вода прогрелась на 25,5 градусов.

Холоднее на Азовском море. В Кучугурах +24,8. В Голубицкой +25,2. В Приморско-Ахтарске +24,6. В Ейске +24,4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU