Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 30 июля увеличилось на 98

30 Июль 2020 2020-07-30T10:37:53+03:00

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Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. Пока что он неутешительные - регион вновь вышел на уровень, когда эпидемия достигла своего пика. За минувшие сутки в крае, к сожалению, выявили 98 новых зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU