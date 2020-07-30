2020-07-30T10:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 30 июля увеличилось на 98

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае
Виталий КАРНАУХ
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Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 30 июля увеличилось на 98.Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 30 июля увеличилось на 98.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. Пока что он неутешительные - регион вновь вышел на уровень, когда эпидемия достигла своего пика. За минувшие сутки в крае, к сожалению, выявили 98 новых зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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