30 Июль 2020 2020-07-30T10:46:58+03:00

В Сочи сносят шесть самостроев. Фото пресс-службы мэрии Сочи.

Ещё две незаконные постройки начнут демонтировать в ближайшее время

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Сочи одновременно сносят шесть объектов самовольного капстроительства. Работы ведутся в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Причём, застройщики отказались самостоятельно сносить данные объекты.

Например, на улице Виноградной сносят дом в 8 этажей. Застройщик оформил его как индивидуальное жилое строение.

В ближайших планах - демонтаж ещё двух домов.

- С начала 2020 года администрацией Сочи передано в суд свыше 80 исковых заявлений, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.

По его словам, всего в 2020 году будут снесены порядка 20 самостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU