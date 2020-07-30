В Сочи сносят шесть самостроев
Сочи одновременно сносят шесть объектов самовольного капстроительства. Работы ведутся в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Причём, застройщики отказались самостоятельно сносить данные объекты.
Например, на улице Виноградной сносят дом в 8 этажей. Застройщик оформил его как индивидуальное жилое строение.
В ближайших планах - демонтаж ещё двух домов.
- С начала 2020 года администрацией Сочи передано в суд свыше 80 исковых заявлений, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.
По его словам, всего в 2020 году будут снесены порядка 20 самостроев.
ИСТОЧНИК KP.RU