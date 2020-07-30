2020-07-30T11:35:23+03:00
Экономика

Сбербанк зафиксировал рекордное количество транзакций в транспорте Сочи

За день пассажиры оплатили свыше 100 тысяч поездок безналичным способом
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба Сбербанка.Фото: пресс-служба Сбербанка.
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Ежемесячно в транспорте Сочи с помощью эквайринга Сбербанка регистрируется 1,4 млн транзакций.

Оплатить проезд банковской картой или смартфоном можно на всех транспортных маршрутах города-курорта. Терминалы Сбербанка установлены на 872 бортах общественного транспорта, отличительный знак которого - наклейка на автобусе с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

Cистема безналичной оплаты проезда разработана Сбербанком и ЗАО «Золотая Корона». Терминалы принимают бесконтактные банковские карты Visa, MasterCard, МИР, а также платежные системы смартфонов и других гаджетов. При этом проезд по-прежнему можно оплатить наличными.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Год назад Сочи стал первым городом на юге России, в котором общественный транспорт при поддержке Сбербанка полностью перешел на безналичную форму оплаты. За год количество транзакций выросло в 25 раз. Это свидетельствует о том, что для горожан и гостей курорта бесконтактная оплата - наиболее предпочтительный способ покупки билета».

Сбербанк - крупнейший эквайер общественного транспорта в мире. В июле 2020 года в России зафиксировали миллиардную поездку в общественном транспорте, оплаченную банковской картой.

Сбербанк в Сочи представлен разветвленной структурой, состоящей из 30 офисов обслуживания. Отделения располагаются в Центральном, Адлерском, Хостинском, Лазаревском районах, а также в пгт. Красная Поляна. На территории муниципального округа действуют 570 устройств самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы).

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