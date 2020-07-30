В Краснодаре до конца года откроют новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей

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Новый детский сад откроют в Краснодаре до конца 2020 года. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов. По словам мэра, начались работы в здании бывшей школы искусств «Родник», которая теперь будет принимать малышей.

— Раньше здесь находились художественное и музыкальное отделения детской школы искусств «Родник». Мы приобрели для них другие помещения при поддержке администрации Краснодарского края, дети теперь занимаются в новых современных корпусах, — рассказал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест, включая две ясельные группы по 15 мест. А первых малышей он сможет принять уже в декабре. В здании будет шесть помещений для групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет, столовая и прачечная.