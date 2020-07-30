В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение

30 Июль 2020 2020-07-30T12:08:11+03:00

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В Краснодаре участницу организации «Граждане СССР» Тамару Орлову принудительно отправили в психиатрическую больницу на лечение. Это – вместо тюрьмы. Ленинский районный суд кубанской столицы распорядился снять с Орловой уголовное преследование, а в качестве наказания – отправить на лечение.

Женщину обвиняли в призывах к экстремизму. В отношении гражданки даже возбудили уголовное дело, арестовали ее.

- Суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и применить в ее отношении принудительные меры медицинского характера, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ее освободили из-под стражи прямо в зале суда, откуда она прямиком направилась в психиатрический стационар.

Напомним, Тамара Орлова распространяла в соцсетях видеозаписи. В них содержались призывы к враждебным действиям в отношении лиц, которые объединены в группы по расовым, национальным, языковым признакам.

ИСТОЧНИК KP.RU