В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение
В Краснодаре участницу организации «Граждане СССР» Тамару Орлову принудительно отправили в психиатрическую больницу на лечение. Это – вместо тюрьмы. Ленинский районный суд кубанской столицы распорядился снять с Орловой уголовное преследование, а в качестве наказания – отправить на лечение.
Женщину обвиняли в призывах к экстремизму. В отношении гражданки даже возбудили уголовное дело, арестовали ее.
- Суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и применить в ее отношении принудительные меры медицинского характера, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Ее освободили из-под стражи прямо в зале суда, откуда она прямиком направилась в психиатрический стационар.
Напомним, Тамара Орлова распространяла в соцсетях видеозаписи. В них содержались призывы к враждебным действиям в отношении лиц, которые объединены в группы по расовым, национальным, языковым признакам.
ИСТОЧНИК KP.RU