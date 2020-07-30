На таможне в Сочи в грузовике найдены десятки контрабандных смартфонов

Фото Сочинской таможни

На сочинском таможенном посту на границе с Абхазией таможенниками и погранслужбой был остановлен грузовик Daimler-Benz, ехавший из России в соседнюю республику.

По документам, грузовик вез продукты питания весом более 5 тонн.

Однако, в ходе досмотра машины, перед глазами таможенников предстала несколько иная картина.

Под днищем грузовика в инструментальном ящике они обнаружили 22 коробки с новенькими смартфонами «iPhone 5», «iPhone 6», «iPhone 7», а также коробку с лицевыми панелями для телефонов. Всего 32 гаджета.

Перевозчик — гражданин Абхазии пояснил, что телефоны не его, посылку его попросил передать своим родственникам знакомый. Документов на смартфоны у водителя не было.

- В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч 1 ст. 16.2 КоАП России . Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой, либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Кроме того, Сочинской таможней направлен запрос представителю правообладателя о возможном нарушении прав владельца товарного знака,- сообщает пресс-служба Сочинской таможни.