Губернатор Кубани поручил мэру Сочи проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха

30 Июль 2020 2020-07-30T12:48:01+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Сочи Алексею Копайгородскому проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха. Одновременно глава региона распорядился проработать возможность создания на данном участке режима особо охраняемой природной территории.

- В администрацию Сочи поступило обращение жителей по поводу вырубки нескольких деревьев и проведения строительных работ в лесном массиве микрорайона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Чтобы сохранить зеленую зону главе Сочи поручено разобраться в данной ситуации и проверить законность строительства.

Проверяющие обнаружили, что работы начались на участке, площадью 5 соток, который принадлежит частному лицу с 1992 года. Но строители незаконно отсыпали гравий через терренкур, чтобы обеспечить проезд грузовикам. До полного выяснения ситуации все строительные работы остановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU