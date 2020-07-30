В Краснодаре с исторических зданий сняли 50 рекламных вывесок

30 Июль 2020 2020-07-30T12:55:56+03:00

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В Краснодаре идет работа по сохранению 210 объектов культурного значения. Это старинные здания, которые можно увидеть в центре города. Но иногда нельзя – их закрывают вездесущие рекламные вывески, которыми облеплены половина зданий в Краснодаре. После проверки, которую устроили власти, владельцы пятидесяти таких старинных домов самостоятельно сняли рекламные конструкции.

Причем, есть и те, кто решается на это только по решению суда. К слову, общая сумма штрафов с начала года составила 800 тысяч рублей.

– Очистка исторического центра Краснодара от «визуального мусора» и последующий контроль за соблюдением требований к градостроительной деятельности – одна из наших приоритетных задач, – заявил вице-губернатор Сергей Болдин. – Глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу сохранить исторический центр города, и поддержание внешнего облика объектов культурного наследия – важная часть этой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU