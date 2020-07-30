В Белореченске гость насмерть забил хозяина квартиры

30 Июль 2020 2020-07-30T13:31:29+03:00

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Вечером 16 июля 2020 года житель Белореченска пьянствовал с друзьями у себя дома на улице Железнодорожной.

Как это нередко бывает с подвыпившими людьми, в какой-то момент он решил позвонить своей бывшей сожительнице, с которой в ходе разговора поссорился.

Затем домой к мужчине для продолжения выяснения отношений приехала женщина со своим 40-летним другом. Гость от слов быстро перешел к делу, и нанес хозяину квартиры не менее 10 ударов руками и ногами по голове, после чего ушел.

Через несколько дней состояние избитого ухудшилось настолько, что он был срочно госпитализирован. Несмотря на оказанную помощь, 20 июля мужчина скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

- Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 40-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU