Заммэра Армавира оштрафовали на 140 тысяч рублей за «забывчивость»

30 Июль 2020 2020-07-30T13:42:48+03:00

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В Армавире крупное должностное лицо – заместитель мэра – подвергся финансовому взысканию. Судебные приставы взялись за сотрудников администрации, когда те решили не исполнять решение суда, который постановил – выдать детям-сиротам квартиры.

Однако при проверке документов стало известно, что квартиры ребята так и не получили, а сотрудники администрации затягивали с этим вопросом. В итоге приставы составили 14 протоколов об административном правонарушении.

- Должностные лица Армавира администрации оштрафованы на 30 тысяч рублей по каждому исполнительному производству. Также штрафы по 10 тысяч рублей назначены заместителю главы города за каждое из 14 исполнительных производств, - прокомментировали в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU