В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате

30 Июль 2020 2020-07-30T13:48:10+03:00

Более трети этой суммы приходится на предприятия в Сочи

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За первые 6 месяцев 2020 года прокурорами в регионе выявлено более трех с половиной тысяч нарушений законодательства об оплате труда.

За эти нарушения привлечены к административной ответственности 186 человек, возбуждено также 13 уголовных дел. Благодаря таким мерам удалось защитить законные интересы почти 4300 человек.

В связи с действиями прокуратуры сотрудникам предприятий и организаций края вернули долгов по зарплате на сумму более 240 млн. руб. Более трети этой суммы приходится на задолженности нескольких компаний в Сочи.

Следят прокуроры и за соблюдением трудового законодательства.

- В первом полугодии органами прокуратуры выявлено 19 организаций и 20 индивидуальных предпринимателя, уклонившихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры. По результатам проведенных проверок и принятых мер прокурорского реагирования заключены трудовые договоры,-сообщает пресс-служба прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU