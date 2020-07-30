2020-07-30T13:48:10+03:00
Общество

В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате

Более трети этой суммы приходится на предприятия в Сочи
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото прокуратуры ККФото прокуратуры КК
Изменить размер текста:

За первые 6 месяцев 2020 года прокурорами в регионе выявлено более трех с половиной тысяч нарушений законодательства об оплате труда.

За эти нарушения привлечены к административной ответственности 186 человек, возбуждено также 13 уголовных дел. Благодаря таким мерам удалось защитить законные интересы почти 4300 человек.

В связи с действиями прокуратуры сотрудникам предприятий и организаций края вернули долгов по зарплате на сумму более 240 млн. руб. Более трети этой суммы приходится на задолженности нескольких компаний в Сочи.

Следят прокуроры и за соблюдением трудового законодательства.

- В первом полугодии органами прокуратуры выявлено 19 организаций и 20 индивидуальных предпринимателя, уклонившихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры. По результатам проведенных проверок и принятых мер прокурорского реагирования заключены трудовые договоры,-сообщает пресс-служба прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За пять лет на Кубани создано почти 700 спортивных объектов
Под Новороссийском отремонтировали шесть высоковольтных линий
С начала 2020 года региональным маткапиталом на Кубани воспользовались более 1,5 тысячи семей
В Краснодаре впервые за 40 лет занялись масштабным обновлением общественного транспорта
В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате
Заммэра Армавира оштрафовали на 140 тысяч рублей за «забывчивость»
В Белореченске гость насмерть забил хозяина квартиры
В Краснодаре с исторических зданий сняли 50 рекламных вывесок
Губернатор Кубани поручил мэру Сочи проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха
На таможне в Сочи в грузовике найдены десятки контрабандных смартфонов
В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение
В Краснодаре до конца года откроют новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
Сбербанк зафиксировал рекордное количество транзакций в транспорте Сочи