В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате
За первые 6 месяцев 2020 года прокурорами в регионе выявлено более трех с половиной тысяч нарушений законодательства об оплате труда.
За эти нарушения привлечены к административной ответственности 186 человек, возбуждено также 13 уголовных дел. Благодаря таким мерам удалось защитить законные интересы почти 4300 человек.
В связи с действиями прокуратуры сотрудникам предприятий и организаций края вернули долгов по зарплате на сумму более 240 млн. руб. Более трети этой суммы приходится на задолженности нескольких компаний в Сочи.
Следят прокуроры и за соблюдением трудового законодательства.
- В первом полугодии органами прокуратуры выявлено 19 организаций и 20 индивидуальных предпринимателя, уклонившихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры. По результатам проведенных проверок и принятых мер прокурорского реагирования заключены трудовые договоры,-сообщает пресс-служба прокуратуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU