2020-07-30T13:59:34+03:00
Общество

В Краснодаре впервые за 40 лет занялись масштабным обновлением общественного транспорта

За три года потратят 3 миллиарда рублей
Виталий КАРНАУХ
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Трамваи в Краснодаре.Трамваи в Краснодаре.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Нынешнее обновление общественного транспорта в Краснодаре – крупнейшее за последние 40 лет. Работа ведется при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева. Только в 2019 году на рельсы Краснодара встало 35 новых трамвая. В 2020-м уже подготовлены документы для покупки еще такого же количества, в следующем, 2021-м году, закупят 33 трамвая.

В ушедшем году мэрия города закупила 12 троллейбусов, а в 2017-м – 60 новых автобусов на сумму почти в половину миллиарда рублей. Кроме того, в 2019 году краевому перевозчику передали 15 автобусов, они ходят по маршруту Краснодар-Динская.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что весь закупаемый транспорт оборудован кондиционерами. В скором времени в Краснодаре появятся и новые трамвайные ветки – впервые за 20 лет.

- По решению губернатора первая ветка проектируется в одном из наиболее населенных микрорайонов Краснодара по улице Московской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова. Ведутся переговоры с землепользователями о передаче участков под строительство в муниципальную собственность, - заявили в пресс-службе.

Ведутся работы и над проектом «Городская электричка». Теперь товарные поезда едут в сторону Крымского моста и Новороссийска не через Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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