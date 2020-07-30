С начала 2020 года региональным маткапиталом на Кубани воспользовались более 1,5 тысячи семей

Фото администрации КК

Наряду с федеральными, на Кубани действуют и региональные меры поддержки многодетных семей. Основной из них является региональный материнский капитал. Деньги перечисляются кубанским семьям с тремя и последующими детьми.

Сейчас эта сумма чуть превышает 129 тысяч рублей. Семьи, проживающие в крае не менее 3 лет, теперь могут распоряжаться этими деньгами в любое время после рождения ребенка.

С начала этого года выдано уже более 3300 уведомлений на получение краевого маткапитала.

В 2020 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено чуть более 923 млн рублей.

- В этом году мерой поддержки уже воспользовались 1518 многодетных семей на общую сумму более 190 млн рублей. В основном средства направлялись на улучшение жилищных условий,- рассказали в министерстве труда и социального развития края,