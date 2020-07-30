Под Новороссийском отремонтировали шесть высоковольтных линий

30 Июль 2020 2020-07-30T14:26:00+03:00

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Шесть ключевых высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ отремонтировали под Новороссийском специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»). Общая стоимость работ превысила 10 млн рублей.

Стоит отметить, что от исправности данных ЛЭП зависит благополучие жителей территории и работа ключевых предприятий. Так, линии обеспечивают электроэнергией 300 тысяч бытовых потребителей, 30 социальных объектов и 15 градообразующих предприятий Новороссийска.

Во время ремонтных работ энергетики установили свыше 4,6 тыс новых стеклянных изоляторов взамен устаревших, привели в порядок фундаменты семи опор ЛЭП, оснастили энергообъекты комплектами линейно-сцепной арматуры и птицезащитными устройствами. Чтобы исключить негативное влияние грозовых разрядов, специалисты компании заменили 1,6 км грозозащитного троса. Кроме того, энергетики расчистили от кустов и деревьев порядка 15 га охранных зон ЛЭП, чтобы обезопасить высоковольтные линии от повреждения ветками во время сильных ветров, характерных для прибрежных районов Кубани.

Капитальный ремонт высоковольтных линий специалисты «Россети Кубань» проводят в соответствии с ремонтной программой предприятия на 2020 год. Направлена она на повышение надежности энергообъектов и обеспечение бесперебойным энергоснабжением населения даже в период пиковых нагрузок осенью и зимой.

Напомним, Юго-Западных электросети отвечают за энергооборудование Абинского, Крымского, Анапского, Геленджикского, Новороссийского районов края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций. Крупнейшими из них являются «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная» подстанции.