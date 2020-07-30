За пять лет на Кубани создано почти 700 спортивных объектов
Здесь практикуют комплексный подход к освоению территорий. Три года назад здесь построен многоквартирный дом для врачей и учителей, а рядом появился целый спорткомплекс с игровым полем на современном покрытии и с освещением. Рядом с игровой зоной находятся уличные тренажеры.
С 2016 года в крае уже построено 56 таких площадок ,и этот процесс продолжается
Здесь же строится и новый спорткомплекс для игровых видов спорта, единоборств и гимнастики.. На это в 2018 году было выделено 24 млн рублей, но возникли проблемы с подрядчиком.
– Был ряд проблем, в том числе и ограничения, связанные с пандемией. Но сегодня деньги в бюджете есть, и мы ни копейки не сняли с социальных объектов. Достроить объект нужно в этом году. Сегодня мы набрали хорошие темпы в создании условий для занятий спортом, сделали его максимально доступным для жителей, – акцентировал Вениамин Кондратьев.
Всего с 2015 года в крае появилось 19 таких спортивных комплексов.
А всего за 5 лет количество построенных различных спортивных объектов выросло более чем в 8 раз и составляет 681.
ИСТОЧНИК KP.RU