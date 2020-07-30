В Сочи в депутаты горсобрания выдвинулись 219 кандидатов

30 Июль 2020 2020-07-30T15:41:32+03:00

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В Сочи горизбирком завершил приём документов кандидатов в депутаты Городского Собрания первого созыва. Всего заявили выдвижении 219 человек, в том числе 209 кандидатов представили документы для регистрации.

- Среди кандидатов 38 представляют «Единую Россию», 24 – Коммунистическую партию, 16 – от либерально-демократическую. Два кандидата – выдвиженцы «Справедливой России», 7 – «Яблока» и 1 - партии «Пенсионеры за справедливость», 126 кандидатов - самовыдвиженцы, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» председатель избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачёва.

Она напомнила, что депутатский корпус горсобрания Сочи состоит из 50 депутатов. Решение о регистрации кандидатов избирком должн принять не позднее 7 августа. К этому времени составят и полный список кандидатов по каждому из 16 многомандатных избирательных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU