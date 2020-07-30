2020-07-30T16:09:17+03:00
Общество

Суд в Краснодаре признал незаконным бездействие чиновников мэрии по делу о переносе сетей отопления

Новые собственники своими действиями нарушили отопление высотного дома
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Краснодарского краевого судаФото Краснодарского краевого суда
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Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре признал законными решения нижестоящих судов по делу о переносе коммунальных сетей на верхнем этаже в 17-этажном доме по улице Промышленной, 33 в краевом центре.

Судом бездействие чиновников мэрии Краснодара признано незаконным. Об этом 30 июля сообщает “Ъ-Кубань” со ссылкой на представителей жильцов высотного дома.

Жители дома на Промышленной, 33, подавали в суды несколько исков в связи с продажей и перепланировкой 17 этажа строения. Как считают жильцы, чердачные помещения незаконно отчуждены в пользу третьих лиц, несмотря на то, что эти помещения являются техническими.

Так, по данным издания, владелицей помещений площадью около 1 тыс. кв. метров стала Нина Сапонова — бывшая супруга бенефициара фирмы-застройщика — ОАО «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова.

В результате этой сделки технический этаж здания был реконструирован, а квадратные метры технического этажа переведены в статус жилой недвижимости.

В ходе реконструкции были заменены и общедомовые сети отопления. Из-за этого в квартирах стало намного холоднее.

— Жители разослали жалобы о происходящем во все инстанции. В итоге в феврале 2019 года по парламентским запросам под надзором прокуратуры с привлечением госжилинспекции и городских структур была проведена проверка. Все ведомства зафиксировали, что трубы отопления, расположенные на чердаке дома по Промышленной, 33 незаконно перенесены, - цитирует издание слова представителя жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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