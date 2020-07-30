Жители Кубани могут оценить свои бизнес-способности при помощи онлайн-теста
Краевой фонд развития бизнеса решил предоставить жителям региона возможность самим протестировать собственные способности к предпринимательству на специальном портале.
За четверть часа тест поможет определить бизнес- способности не только школьникам и студентам, но и действующим предпринимателям.
Результаты участники получают в подробном отчете, в котором анализируются все плюсы и минусы по результатам ответов. Портал работает до 1 декабря.
Тест разработан в прошлом году в рамках национального проекта.
В 2019 году тестирование прошли более 5100 жителей края. Методика тестирования позволяет определить жизненные установки участника, его карьерные интересы, уровень мотивации и интеллектуальные способности.
- По результатам теста, участникам будут предложены вектор и тип карьеры, а также даны рекомендации, – рассказали в краевом департаменте инвестиций и развития МСП.
ИСТОЧНИК KP.RU