Жители Кубани могут оценить свои бизнес-способности при помощи онлайн-теста

30 Июль 2020 2020-07-30T17:12:01+03:00

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Краевой фонд развития бизнеса решил предоставить жителям региона возможность самим протестировать собственные способности к предпринимательству на специальном портале.

За четверть часа тест поможет определить бизнес- способности не только школьникам и студентам, но и действующим предпринимателям.

Результаты участники получают в подробном отчете, в котором анализируются все плюсы и минусы по результатам ответов. Портал работает до 1 декабря.

Тест разработан в прошлом году в рамках национального проекта.

В 2019 году тестирование прошли более 5100 жителей края. Методика тестирования позволяет определить жизненные установки участника, его карьерные интересы, уровень мотивации и интеллектуальные способности.

- По результатам теста, участникам будут предложены вектор и тип карьеры, а также даны рекомендации, – рассказали в краевом департаменте инвестиций и развития МСП.

ИСТОЧНИК KP.RU