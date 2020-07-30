Юрий Бурлачко: «Необходимо дождаться обновления федерального законодательства»

30 Июль 2020 2020-07-30T16:36:57+03:00

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30 июля состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию. В мероприятии принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По указу Владимира Путина рабочая группа занимается мониторингом реализации изменений в основной закон страны, а также приведением законодательства в соответствие с Конституцией. Сопредседатель рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников во вступительной речи обозначил повестку. На заседании рассмотрели вопросы развития законопроектов, направленных на реализацию конституционного принципа защиты территориальной целостности, а также соответствие Основного закона с ранними редакциями Конституции и уставами регионов.

- В режиме постоянного взаимодействия с членами рабочей группы мы будем работать над совершенствованием российского законодательства. Сейчас готовится план законопроектной работы, – заявил Крашенинников.

Депутат напомнил, что вносить поправки в уставы регионов можно только после установления федеральных законов в обеспечении принципа единства публичной власти. Сопредседатель группы рекомендовал главам регионов работать планомерно и слаженно, привлекать специалистов и общественность.

Еще один сопредседатель группы Талия Хабриева в своем выступлении подчеркнула, что в некоторых субъектах уже идет активная работа по планированию законодательства.

- В ряде субъектов такая работа уже началась, сформированы рабочие группы. Приморский и Краснодарский край начали проводить аудит правовой базы. Надо распространить это на все субъекты, – заявила Талия Хабриева.

По итогам заседания спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о том, какая работа идет в Краснодарском крае.

- На сегодняшнем заседании рабочей группы наш регион наряду с Приморским краем был назван в числе субъектов, приступивших к аудиту действующей законодательной базы. В ходе ее инвентаризации мы определили ближайшие приоритеты по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. Но ставить рекорды в этом вопросе считаю абсолютно неуместным. Будем действовать системно и последовательно, используя ресурс сформированной нами соответствующей комиссии. Чтобы обеспечить стандартизацию всех требований, необходимо дождаться обновления федерального законодательства, – прокомментировал глава кубанского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU