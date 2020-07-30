2020-07-30T16:40:54+03:00
Общество

32-летний мужчина на Кубани до смерти забил собственную 55-летнюю мать

Таким способом он заступился за свою сожительницу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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29 июля 2020 года две жительницы села Погорелово Славянского района края - мать и гражданская жена хозяина дома выпивали за ужином.

Во время застолья между ними произошла ссора из-за того, что хозяйка дома считала, что ее собутыльница слишком часто кормит свою собаку. О ссоре сожительница рассказала мужчине тем же вечером.

Обидевшись за свою подругу, он избил собственную мать, ударив ее по голове не менее 5 раз.

Женщина упала замертво. Прибывшие медики «Скорой» уже ничем не могли ей помочь.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 55-летней матери, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним продолжает работать следователь. В ближайшее время он намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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