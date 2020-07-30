Под Анапой загорелась сухая трава на склоне горы
В первой половине дня 30 июля на пульт диспетчера противопожарной службы МЧС в Анапе поступило экстренное сообщение о крупном природном пожаре.
В районе Лысой горы у поселка Супсех загорелась сухая трава на склоне горы.
Пламя быстро распространялось вширь, этому способствовал ветер.
В половине двенадцатого к месту горения немедленно направлены силы и средства МЧС России. В общей сложности пожарная группировка насчитывала 5 единиц техники и 25 человек.
К моменту прибытия пожарных пламя распространилось уже на площади в 300 квадратных метров. На локализацию и тушение огня пожарным понадобилось более 2 часов.
- В 14:16 пожар ликвидирован,-сообщает ГУ МЧС по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU