Под Анапой загорелась сухая трава на склоне горы

30 Июль 2020 2020-07-30T17:30:37+03:00

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В первой половине дня 30 июля на пульт диспетчера противопожарной службы МЧС в Анапе поступило экстренное сообщение о крупном природном пожаре.

В районе Лысой горы у поселка Супсех загорелась сухая трава на склоне горы.

Пламя быстро распространялось вширь, этому способствовал ветер.

В половине двенадцатого к месту горения немедленно направлены силы и средства МЧС России. В общей сложности пожарная группировка насчитывала 5 единиц техники и 25 человек.

К моменту прибытия пожарных пламя распространилось уже на площади в 300 квадратных метров. На локализацию и тушение огня пожарным понадобилось более 2 часов.

- В 14:16 пожар ликвидирован,-сообщает ГУ МЧС по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU