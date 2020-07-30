2020-07-30T17:56:57+03:00
Общество

Глава Гиагинской и местный депутат украли 780 тысяч рублей на реконструкции Вечного огня

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Сергей Кондратенко Фото: admingsp.ruСергей Кондратенко Фото: admingsp.ru
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Глава станицы Гиагинской Сергей Кондратенко задержан по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Вместе с ним в качестве подельника в материалах фигурирует предприниматель, а по совместительству районный депутат.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство Вечного огня и прилегающего парка.

- Глава сельского поселения заключил с депутатом, выступающим в качестве подрядчика три фиктивных договора на выполнение работ по комплексному благоустройству. Были оформлены фиктивные акты приемки работ по валке деревьев и корчеванию пней, в которых были намеренно завышены объемы и стоимость работ, - сообщают в пресс-службе СК Адыгеи.

По версии следствия, чиновник и депутат похитили более 780 тысяч рублей, а работы выполнили другие люди всего за 30 тысяч рублей.

Раскрыть аферу удалось сотрудникам УФСБ России по Республике Адыгея, которые передали материалы дела в Следственный комитет. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Кондратенко в марте 2017 года был избран главой муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». До этого с сентября 2016 года возглавлял отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

ИСТОЧНИК KP.RU

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