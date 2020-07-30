На Кубани  власти будут субсидировать строительство газораспределительных сетей

30 Июль 2020 2020-07-30T18:42:42+03:00

Многие потребители до сих пор не могут газифицировать свои дома

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В ходе посещения губернатором Кубани Белоглинского района местные жители пожаловались ему , что во многих станицах и селах они не могут подключить свои дома к системе газоснабжения, несмотря на то, что газовые трубы проходят совсем рядом.

У муниципальных бюджетов не хватает денег на подведение газа к домам. В результате в Белоглинском районе уровень газификации все еще составляет 76%, что гораздо ниже среднего по краю уровня в более чем 83%. Губернатор обратил внимание на то, что проблема эта свойственна многим населенным пунктам.

– На самом деле это проблема не только Белоглинского района. Если муниципалитет газифицирован, то у всех жителей должна быть возможность подключения. Обеспечить 100-процентную газификацию можно только в том случае, если будут созданы разводящие сети внутри поселений, – сказал глава региона

Венимамин Кондратьев поручил первому первому вице-губернатору разработать краевую программу субсидирования районам создания газораспределительных систем.

По госпрограмме на 2020-2022 годы планируется финансирование в 300 млн рублей каждый год.

В 2019 году в крае построено 37 объектов газоснабжения, в 19 районах. Общая протяженность построенных газовых сетей 147,6 км.

ИСТОЧНИК KP.RU