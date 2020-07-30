2020-07-30T18:42:42+03:00
Общество

На Кубани власти будут субсидировать строительство газораспределительных сетей

Многие потребители до сих пор не могут газифицировать свои дома
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото администрации ККФото администрации КК
Изменить размер текста:

В ходе посещения губернатором Кубани Белоглинского района местные жители пожаловались ему , что во многих станицах и селах они не могут подключить свои дома к системе газоснабжения, несмотря на то, что газовые трубы проходят совсем рядом.

У муниципальных бюджетов не хватает денег на подведение газа к домам. В результате в Белоглинском районе уровень газификации все еще составляет 76%, что гораздо ниже среднего по краю уровня в более чем 83%. Губернатор обратил внимание на то, что проблема эта свойственна многим населенным пунктам.

– На самом деле это проблема не только Белоглинского района. Если муниципалитет газифицирован, то у всех жителей должна быть возможность подключения. Обеспечить 100-процентную газификацию можно только в том случае, если будут созданы разводящие сети внутри поселений, – сказал глава региона

Венимамин Кондратьев поручил первому первому вице-губернатору разработать краевую программу субсидирования районам создания газораспределительных систем.

По госпрограмме на 2020-2022 годы планируется финансирование в 300 млн рублей каждый год.

В 2019 году в крае построено 37 объектов газоснабжения, в 19 районах. Общая протяженность построенных газовых сетей 147,6 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани  власти будут субсидировать строительство газораспределительных сетей
Глава Гиагинской и местный депутат украли 780 тысяч рублей на реконструкции Вечного огня
Под Анапой загорелась сухая трава на склоне горы
В Сочи коллекция музея пополнилась археологическими артефактами античности и средневековья
32-летний мужчина на Кубани до смерти забил собственную 55-летнюю мать
Юрий Бурлачко: «Необходимо дождаться обновления федерального законодательства»
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
Жители Кубани могут оценить свои бизнес-способности при помощи онлайн-теста
Суд в Краснодаре признал незаконным бездействие чиновников мэрии по делу о переносе сетей отопления
В Сочи в депутаты горсобрания выдвинулись 219 кандидатов
За пять лет на Кубани создано почти 700 спортивных объектов
Под Новороссийском отремонтировали шесть высоковольтных линий
С начала 2020 года региональным маткапиталом на Кубани воспользовались более 1,5 тысячи семей
В Краснодаре впервые за 40 лет занялись масштабным обновлением общественного транспорта
В первом полугодии 2020 года прокуратура на Кубани помогла вернуть 240 миллионов рублей долгов по зарплате
Заммэра Армавира оштрафовали на 140 тысяч рублей за «забывчивость»
В Белореченске гость насмерть забил хозяина квартиры
В Краснодаре с исторических зданий сняли 50 рекламных вывесок
Губернатор Кубани поручил мэру Сочи проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха
На таможне в Сочи в грузовике найдены десятки контрабандных смартфонов
В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение
В Краснодаре до конца года откроют новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
Сбербанк зафиксировал рекордное количество транзакций в транспорте Сочи