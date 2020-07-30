2020-07-30T20:10:08+03:00
Общество

В Анапе до 15 сентября приостановили все строительно-монтажные работы

Это сделано для безопасности жителей и гостей курорта
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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В Анапе с 30 июля приостановлены все строительно-монтажные работы. Ограничения введены без исключений для всех физических и юридических лиц. Мораторий наложен до 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Анапы Вячеслав Вовк.

- Данные меры приняты в целях предупреждения и предотвращения террористических акций, обеспечения экологической безопасности жителей и гостей города-курорта, а также создания условий для массового отдыха, - сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Запрет на строительство и разрытие общественных территорий распространяется на всю Анапу, а также станицу Благовещенскую, села Витязево и Сукко. Нарушителей обещают штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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